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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 11:02

Bir meslek daha tarihe karışıyor! Bu ilde sadece 2 ustası kaldı

Samsun'da 1,5 metrekarelik dükkanda kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışan esnaf, 'Samsun'da 2 kalaycı ustası kaldı. Ben de bırakacağım' dedi.

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