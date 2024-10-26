Bir meslek daha tarihe karışıyor! Bu ilde sadece 2 ustası kaldı

Samsun'da bu işi yapan 2 kişinin kaldığını, 1,5 metrekarelik dükkanında 45 yıldır mesleğini yaşatmaya çalıştığını ifade eden Öztürk, "Eskiden işler çok iyiydi. Samsun'da 30-40 tane kalaycı vardı. Artık 2 kalaycı kaldı. Ben de bırakacağım. Emekliyim, burada oyalanıyorum" şeklinde konuştu.