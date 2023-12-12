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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 15:19

Bir mahallenin 34 santimle imtihanı! Caddeye çıkabilmek için kilo almaya korkuyorlar

Antalya'da bir mahalledeki Kentsel Yenileme Projesi'nin güvenlik bariyerleri nedeniyle bahçe kapıları kapanan bazı mahalle sakinleri, bitişik iki evin arasındaki 34 santimlik alandan yan yürüyerek caddeye çıkabiliyor. Arka çıkış kapılarının yolu uzattığını, yaşlı ve kilolu vatandaşların o aralıktan geçemediğini söyleyen vatandaşlar, proje nedeniyle mağdur oldukları gerekçesiyle bir çözüm yolu bulunması gerektiğini söyledi. Söz konusu aralıktan geçmenin oldukça güç olduğunu dile getiren Meryem Sekin, 'Yağmur yağdığında şemsiye bile açamıyoruz. Elbiselerimiz sürtünürken zarar görüyor. Çözüm yolu bulunmasını istiyoruz' dedi.

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