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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 16:32

Bir ilimizi alarma geçiren olay! Evleri bile istila etmeye başladı

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) köyüne evleri ahırları kahverengi kokarca böceği sardı. Köylünün kabusu olan böceğin yaydığı koku rahatsız ederken, aynı zamanda sebze ve meyvelerde verimin düşmesine neden oldu. Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Artvin Valisi Yılmaz Doruk ise 'Bilindiği gibi, kokarca dediğimiz bu böcek Gürcistan'dan geldi. Bu böcek, tarım alanlarımız için tehdit. Çaya zarar veremiyor ama fındık ve meyveler üzerinde etkisi var' dedi

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