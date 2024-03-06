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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Mart 2024 Çarşamba 13:50

Bir gözü mavi, diğer gözünün yarısı mavi yarısı kahverengi! Görenleri hayrete düşürüyor

Adana'da doğuştan bir gözü mavi, diğer gözünün de yarısı mavi yarısı kahverengi olan küçük çocuk, görenleri hayrete düşürüyor.

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