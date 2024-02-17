Bingöl'de kar altında kalan mendereslerin kış güzelliği! Havadan görüntülendi

Adaklı ilçesine yakın bölgede çevresi yüksek dağlarla çevrili geniş bir ovaya yayılan menderesler, kar ve yağmur sularıyla besleniyor.

Yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ve su ihtiyacının da karşılandığı ova ile menderesler, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

5 / 11



Elçi, "Menderesler inanılmaz güzel. Bu haliyle fotoğrafçıyı da cezbediyor. Yüksek yerde bulunup bunu fotoğraflamak ya da dronla buradan güzel etkili görüntüler çekmek mümkün. Oldukça güzel bir yer." ifadesini kullandı.