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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 11:24

Bingöl'de kar altında kalan mendereslerin kış güzelliği! Havadan görüntülendi

Bingöl'ün yüksek rakımlı bölgesinde karla kaplanan menderesler, kış aylarında fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareleri yakalama fırsatı sunuyor.

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