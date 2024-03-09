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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Mart 2024 Cumartesi 11:12

Bingöl beyaza büründü! Kar kalınlığı 15 santimi aştı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan kar ilçenin tamamını beyaza bürüdü, kar kalınlığı 15 santimi aştı.

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