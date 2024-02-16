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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 10:19

Bilecik'te selin etkili olduğu köyde tarım arazisi ve yolları su bastı

Bilecik merkeze bağlı Kurtköy köyünde şiddetli yağış, tarım arazisi ve yollarda su baskınlarına neden oldu.

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