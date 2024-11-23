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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 10:55

Beyoğlu'nda yol verme kavgası! Tartıştıkları sürücünün otomobiline saldırdılar

Beyoğlu'nda bir sürücü kız arkadaşıyla birlikte, kendisine yol vermediğini öne sürdüğü diğer sürücünün aracına tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırganın aracından inmeyen sürücüyü 'delikanlıysan in aşağıya anana sövüyorum' diyerek kışkırtmaya çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

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