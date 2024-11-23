Beyoğlu'nda yol verme kavgası! Tartıştıkları sürücünün otomobiline saldırdılar

Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri kız arkadaşıyla birlikte aracından inip karşı tarafın aracına saldırmaya başladı. Otomobilin camını defalarca yumruklayan saldırganın kız arkadaşı da aracın kapısını tekmeledi. Vatandaşlar araya girmesine rağmen bir türlü sakinleşmeyen saldırgan, otomobilin içindeki sürücüyü 'delikanlıysan in aşağıya, anana sövüyorum' diyerek kışkırtmaya çalıştı. Saldırgan çift saldırdıkları aracın kapısını açmaya çalıştı. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.