Beylikdüzü'nde 14 katlı binada patlama! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Köpeğiyle binayı tahliye eden Kadir Kalemci ise büyük bir patlama sesi duyduklarını anlatarak, "Biz merdivenlerden indik, asansörler patlamıştı çünkü onlar da kullanılmıyordu. Her yer darmadumandı, bir de çok duman vardı. İki kişiydik, bir de köpek vardı. Kapılar da çok kötüydü, açamadım ilk etapta. Su saatlerinin olduğu yerler patlamıştı." şeklinde konuştu.