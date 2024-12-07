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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2024 Cumartesi 10:53

Beylikdüzü'nde 14 katlı binada patlama! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Beylikdüzü'nde, bir binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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