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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 09:41

Beton mikseri 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu! Faciadan döndüler

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde şerit ihlali yapan beton mikseri, karşı yönden gelen otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten iş yerinin bahçesine düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

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