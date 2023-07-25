Besiciler sıcaktan bunalan hayvanlarını Van Gölü'nde serinletiyor

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Van Göl suyunun şifalı olduğunu anlatan Kızıldere, "Gölün sodalı suyu cilt hastalıklarına ve ayağında yara olan hayvanlara iyi geliyor. Havanın ısındığı saatlerde hayvanlarımızı göl kıyısına getiriyoruz. Suya girmelerini sağlıyoruz. Büyüklerimiz de hayvanlarını gölde yıkardı. Yaz aylarında hayvanlarımızı haftada birkaç defa getiriyoruz." diye konuştu.