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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 10:54

Besiciler sıcaktan bunalan hayvanlarını Van Gölü'nde serinletiyor

Van'ın Erciş ilçesinde besiciler, havanın ısınmasıyla sıcaktan bunalan büyükbaş hayvanlarını Van Gölü'nde yüzdürüyor.

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