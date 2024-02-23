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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 11:13

Berat Kandili'nde neler yapılmalı? İbadetleri ve duaları nelerdir?

Günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen berat, günahlardan arınmayı ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşmayı ifade etmektedir. Berat Kandili 2024 Ramazan'ın habercisi olarak değerlendirilir. Mübarek 3 ayların ise son Kandilidir. Berat Kandili bu sene 24 Şubat cumartesi gününe denk gelmektedir. Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet ile geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. Peki, Berat Kandili'nde ne yapılır?

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