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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Mart 2023 Pazartesi 09:52

Berat Kandili'nde neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?

Günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen berat, günahlardan arınmayı ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşmayı ifade etmektedir. Berat Kandili 2023 Ramazan'ın habercisi olarak değerlendirilir. Mübarek 3 ayların ise son Kandilidir. Berat Kandili bu sene 06 Mart pazartesi gününe denk gelmektedir. Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet ile geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. Peki, Berat Kandili'nde ne yapılır?

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