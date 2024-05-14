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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 13:14

Bebek arabasından 73 kilo külçe altın çıktı! İstanbul Havalimanı'nda operasyon

İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri, uluslararası suçların önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Dubai'den gelen 2 kişiyi yakın takibe aldı. Düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin yanlarında bulunan bebek arabasına gizlenmiş, her biri 1 kilo ağırlığında 73 adet külçe altın ele geçirildi.

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