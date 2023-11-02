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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Kasım 2023 Perşembe 15:22

Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu! 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Bayrampaşa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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