Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu! 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları saha çalışmalarında Kocatepe Mahallesi'nde uyuşturucu yetiştirildiği değerlendirilen bir yapıyı izlemeye aldı.

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Gizli bölmedeki aramada ise 460 büyük saksı ile 39 bardak saksıya ekilmiş Hint keneviri bitkisi, 54 aydınlatma sistemi, toprak, sulama sistemi, 2 klima, 3 havalandırma filtresi ile ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.