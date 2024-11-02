Bayrampaşa'da kayınpeder dehşeti! Damadını öldürüp intihar etti

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Mega Center'da meydana geldi. İddiaya göre M.T. eşi Arbin Timur'dan (32) çalışmadığı gerekçesiyle boşanmak istiyordu. Bunun üzerine M.T.'nin babası Ekrem Girgin, Arbin Timur'u kendi kuruyemiş dükkanında çalışması için çağırdı.