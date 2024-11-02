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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Kasım 2024 Cumartesi 14:00

Bayrampaşa'da kayınpeder dehşeti! Damadını öldürüp intihar etti

Bayrampaşa'da Ekrem Girgin (50) kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Arbin Timur'u (32) silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti. Yaşanan dehşetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.