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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 11:25

Batan geminin personeline yönelik arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mendireğe çarparak batan gemideki mürettebata yönelik arama kurtarma çalışması yapılıyor.

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