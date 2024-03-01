Banyonuza koymamanız gereken eşya! Tehlike saçıyor

Örneğin diş fırçanız banyoda mı?
O zaman dikkat! İşte asla banyoda saklamamanız gerekenler...
Diş fırçası
Herkesin banyosunda mutlaka bulunan bir şey varsa, o da diş fırçasıdır.
Ne denli büyük bir yanlış! Bilim insanları, eğer banyonu başkaları ile birlikte kullanıyorsan (ki tek başına yaşamıyorsan bundan asla kaçamazsın) diş fırçasının büyük bir tehlike barındırdığını söylüyor.
Quinnipiac Üniversitesi araştırmacıları, ortak kullanılan banyolarda bulundurulan diş fırçalarının %60'ında dışkı kaynaklı pisliğe rastladı.
Üstelik saklama koşulları fark oluşturmuyordu.
Yani, dışkı kaynaklı pislik barındırmaları için, banyoda saklanıyor olmaları yeterliydi.
Kulağına saçma gelse bile diş fırçanı banyo haricinde başka bir odada saklamalısın.
Doğum kontrol hapını banyoda saklamayın!
Banyodaki dalgalı sıcaklık ve nem değerleri, tıpkı diğer ilaçlar gibi doğum kontrol hapının da etkisinin azalmasına yol açabilir.
Eğer doğum kontrol haplarınızı banyoda muhafaza ederseniz, son kullanma tarihini öne çekmiş olursunuz.
İlaçlarınızı nemli ve sıcak yerlerden ziyade soğuk ve kuru yerlerde saklamalısınız.
Tıraş bıçağını banyoda saklamayın!
Banyodaki nemli koşullar, metal jiletlerinin paslanmasına yol açar.
Bu yüzden, kullandığınız jiletleri saklamak için banyo haricinde bir yer seçmelisiniz.
Makyaj malzemelerini banyoda saklamayın!
Makyaj malzemelerinizi banyoda saklamanız, işlerinizi kolaylaştırıyor gibi durabilir.
Fakat yine ısı ve nem etkenleri, makyaj malzemelerinin bozulmasına yol açacaktır.
Bu yüzden, onları nemden ve ısıdan etkilenmeyecekleri yerlerde saklamalısınız.
Makyaj fırçasını banyoda saklamayın!
Banyoda özellikle de açıkta bırakılan makyaj fırçaları mikroplara daha fazla açık hale gelir.
İçeride, dolaplarda saklasanız bile banyodaki nemli ortamdan olumsuz etkileneceklerdir.
Havadaki nem, bakterilerin bulaşması için de elverişli bir zemin hazırlayacağı için, makyaj fırçalarınızı banyodan uzak tutmanız gerekiyor.
Parfümü banyoda saklamayın!
Etrafa mükemmel kokular yaymanızı sağlayan parfüm, banyoda saklandığı taktirde bayatlayabilir ve kötü kokmaya başlayabilir.
Yüksek sıcaklığa ve duştan kaynaklanan buhara bağlı olarak, parfümler etkisini yitirecektir.
Parfümlerinizi kuru ve güneş ışığına direkt maruz kalmayan yerlerde saklamalısınız.
Ayrıca, sakladığınız yerin sıcaklığı da mümkün olduğu kadar sabit olmalı.
Takıları banyoda saklamayın!
Tıpkı jiletlerde olduğu gibi, banyoda bulunan nem, takılara da zarar verebilir.
Ucuz malzemeler paslanır?
gümüşlerin ise kararır.