Banyonuza koymamanız gereken eşya! Tehlike saçıyor

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Örneğin diş fırçanız banyoda mı?

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O zaman dikkat! İşte asla banyoda saklamamanız gerekenler...

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Diş fırçası Herkesin banyosunda mutlaka bulunan bir şey varsa, o da diş fırçasıdır.

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Ne denli büyük bir yanlış! Bilim insanları, eğer banyonu başkaları ile birlikte kullanıyorsan (ki tek başına yaşamıyorsan bundan asla kaçamazsın) diş fırçasının büyük bir tehlike barındırdığını söylüyor.

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Quinnipiac Üniversitesi araştırmacıları, ortak kullanılan banyolarda bulundurulan diş fırçalarının %60'ında dışkı kaynaklı pisliğe rastladı.

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Üstelik saklama koşulları fark oluşturmuyordu.

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Yani, dışkı kaynaklı pislik barındırmaları için, banyoda saklanıyor olmaları yeterliydi.

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Kulağına saçma gelse bile diş fırçanı banyo haricinde başka bir odada saklamalısın.

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Doğum kontrol hapını banyoda saklamayın!



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Banyodaki dalgalı sıcaklık ve nem değerleri, tıpkı diğer ilaçlar gibi doğum kontrol hapının da etkisinin azalmasına yol açabilir.



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Eğer doğum kontrol haplarınızı banyoda muhafaza ederseniz, son kullanma tarihini öne çekmiş olursunuz.



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İlaçlarınızı nemli ve sıcak yerlerden ziyade soğuk ve kuru yerlerde saklamalısınız.

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Tıraş bıçağını banyoda saklamayın!

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Banyodaki nemli koşullar, metal jiletlerinin paslanmasına yol açar.

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Bu yüzden, kullandığınız jiletleri saklamak için banyo haricinde bir yer seçmelisiniz.

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Makyaj malzemelerini banyoda saklamayın!

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Makyaj malzemelerinizi banyoda saklamanız, işlerinizi kolaylaştırıyor gibi durabilir.

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Fakat yine ısı ve nem etkenleri, makyaj malzemelerinin bozulmasına yol açacaktır.

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Bu yüzden, onları nemden ve ısıdan etkilenmeyecekleri yerlerde saklamalısınız.

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Makyaj fırçasını banyoda saklamayın!

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Banyoda özellikle de açıkta bırakılan makyaj fırçaları mikroplara daha fazla açık hale gelir.

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İçeride, dolaplarda saklasanız bile banyodaki nemli ortamdan olumsuz etkileneceklerdir.

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Havadaki nem, bakterilerin bulaşması için de elverişli bir zemin hazırlayacağı için, makyaj fırçalarınızı banyodan uzak tutmanız gerekiyor.

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Parfümü banyoda saklamayın!

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Etrafa mükemmel kokular yaymanızı sağlayan parfüm, banyoda saklandığı taktirde bayatlayabilir ve kötü kokmaya başlayabilir.

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Yüksek sıcaklığa ve duştan kaynaklanan buhara bağlı olarak, parfümler etkisini yitirecektir.

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Parfümlerinizi kuru ve güneş ışığına direkt maruz kalmayan yerlerde saklamalısınız.



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Ayrıca, sakladığınız yerin sıcaklığı da mümkün olduğu kadar sabit olmalı.

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Takıları banyoda saklamayın!

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Tıpkı jiletlerde olduğu gibi, banyoda bulunan nem, takılara da zarar verebilir.