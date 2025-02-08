Balıklar ayrı bölümlerde tutularak satışa sunuluyor! Halk arasında 'beta' olarak biliniyor

Anayurdu Tayland olan ve genelde uzak doğu ülkelerinde yetişen kavgacı siyam balığı, Elazığ'da yoğun ilgi görüyor.
Az oksijenli sularda yaşama becerisine sahip olan ve doğal yaşam alanlarında en çok sivrisinek larvası, bunun yanında kurtçuk ve su piresi gibi canlılar tüketen etçil siyam balığı, Elazığ'da vatandaşlardan en fazla ilgi gören balık olarak dikkat çekiyor.
Kendi ırkıyla kavga eder. Sadece çiftleşme zamanında dişisi ile birlikte yumurta yaparlar. Daha sonra dişiyi de kovar. Yavrusunu erken kendi büyütür. O yüzden hep tekli bölümlere bırakıyoruz ki kavga etmesinler'' dedi.