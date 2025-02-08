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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Şubat 2025 Cumartesi 16:07 |

Balıklar ayrı bölümlerde tutularak satışa sunuluyor! Halk arasında 'beta' olarak biliniyor

Uzak Doğu ülkelerinde yetişen ve az oksijenli sularda bulunan, halk dilinde beta olarak bilinen kavgacı siyam balığı, Elazığ'da akvaryumcular da ayrı bölümlerde tutularak satışa sunuluyor.

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