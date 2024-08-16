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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 11:51

Balıkçılar son hazırlıklarını tamamladı! Tekneler av sezonuna hazır

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi teknelerine son rötuşları yapıyor.