Balıkçılar son hazırlıklarını tamamladı! Tekneler av sezonuna hazır

"Bu sene haberler iyi"





Balıkçı Altan Çobanoğlu ise üç dört aydır yaptıkları hazırlıklarda son aşamaya geldiklerini belirtti.

Söz konusu hazırlıkları her yeni sezon öncesi yapmak zorunda olduklarını anlatan Çobanoğlu, "Ağlarımızı hazırlıyoruz. Kayığa koyacağız biraz da orada uzatacağız. Şimdi kayıklarımızın yıkama, boyama işlemleri var. Yıkama değil de boya işlemleri masraflı. Çekmesi, salması, boyaması. Biz bu işlemleri her sene yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Çobanoğlu, yeni sezon öncesi denizden güzel haberler aldıklarını da aktararak, "Bu sene herhalde palamuttan biraz neşeli olacağız. Palamut iyi gözüküyor. Her tarafta arkadaşlarımız var, her taraftan haberler geliyor. 'Bizim şurada şu kadar balık var, burada bu kadar balık var' Bizler de onlara söylüyoruz, ' Bizim burada şu kadar var' diye. İyi yani bu sene haberler iyi. İyi olacağa benziyor." değerlendirmesinde bulundu.