Balıkçı tezgâhları hamsi ile bereketlendi, palamut kayıplarda

Denizlerde av yasağı 1 Eylül itibariyle sona ererken balıkçı tezgâhları da şenlenmeye başladı. Bu sezon henüz palamut avı gerçekleşmezken, bol miktarda çıkan hamsi yüzleri güldürdü.

Tezgâhta 50-75 TL'den alıcı bulan hamsi en çok tercih edilen balık olurken, yine aynı fiyattan satılan istavrit de bol miktarda avlanmaya devam ediyor.

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Balıkçı esnaflarından Murat Kurt da bu sezon geçen yıla göre hamsinin daha iri ve bol olduğunu belirterek "Hamsi bol bu sene. Palamut daha tezgaha sifte yapamadık ama bu sene istavrit ve hamsi bol. Bu sene vatandaş hamsi ve istavrite doyacak" dedi.