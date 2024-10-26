'bal döner'e büyük ilgi! Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı'nda bir ilk

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çifçi, kristalize balın faydalı olduğunu ve çeşitli alanlarda kullanılabileceğini belirterek, "Tabii ki balın kristalize olmuş hali. Bal, yaklaşık 3 ay geçtikten sonra yavaş yavaş kristalize hale geliyor. Bunu vatandaşlarımıza, tüketicilere anlatmakta zorlandığımız için böyle bir şey yaptık. Tüketici, bunun şeker olduğunu düşünüyor; fakat bal, doğal olarak kristalize olur ve bu hale gelir. Biz de bunu 'bal döner' olarak fuarda tanıtmak istedik. Gerçekten de büyük ilgi gördü. Yani, nasıl arının sokmayanı olmazsa, balın da kristalize olmadan olmaz" dedi.