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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 16:04

'bal döner'e büyük ilgi! Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı'nda bir ilk

Türkiye'nin en çok bal üretilen ili Ordu'da düzenlenen Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı'nda kristalize baldan yapılan bal döneri, beğeni topladı. Festivale katılanlar döner tezgahından aldıkları balı, külahlara doldurup yedi. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çifçi, 'Döner de bizim, bal da bizim. Tabii ki sadece etten döner olmaz, balın da döneri olur' dedi.