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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 12:55 |

Baklava ve kadayıfta lezzetin sırrı! Şerbetin doğru kullanımı büyük önem taşıyor

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla tatlı imalathanelerinde sipariş yoğunluğu yaşanırken, vatandaşların en çok tercih ettiği baklava ve kadayıfın lezzetli olması açısından şerbetin doğru kullanımı büyük önem taşıyor.

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