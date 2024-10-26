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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 15:22

Bakırköy'de AVM'de taciz skandalı! Güvenlik kamerası ile görüntülendi

İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde iddiaya göre Cemal B. adlı şüpheli 2 kadını taciz etti. Şüpheli, takip ettiği kadınlardan birinin etek altı fotoğrafını çekerken, diğerini de elle taciz etti. O anlar mağazanın güvenlik kamerası ile görüntülendi. Olay yerinden kaçan Cemal B. polis ekipleri tarafından yakalandı.