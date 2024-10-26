Bakırköy'de AVM'de taciz skandalı! Güvenlik kamerası ile görüntülendi

AYNI SAATLERDE BAŞKA KADINI DA TACİZ ETMİŞ





Şüphelinin aynı AVM'de yakın saatlerde başka kadınları da takip ettiği ve Nihan K. adlı bir kadını alışveriş yaptığı sırada elle taciz ettiği öğrenildi.

Nihan K. ve mağazadakiler kaçan şüphelinin peşinden koşsa da yetişemedi.