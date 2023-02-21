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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 16:43

Bakan Kurum, depremzede çocukların hayalini gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulunduğu sırada yanına gelen bir grup depremzede çocuğun helikoptere binme isteğini yerine getirdi.

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