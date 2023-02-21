Bakan Kurum, depremzede çocukların hayalini gerçekleştirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde geçici barınma alanlarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bölgeyi gezerken Bakan Kurum'un yanına gelen bir grup depremzede çocuk, helikoptere binmeyi istediklerini söyledi. Kurum, isteklerini geri çevirmediği çocukları, alan incelemeleri için kullandığı Jandarma Genel Komutanlığına ait helikoptere bindirdi.

3 / 9



İlk kez helikoptere binmekten duydukları mutluluğu ifade eden, yaşları 7 ile 9 arasında değişen 9 depremzede çocuk, yaklaşık yarım saat Gaziantep'e gökyüzünden bakma fırsatı buldu. Bazı çocuklar ise ellerindeki telefonlarla o anları kayıt altına aldı.