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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 16:56

Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi! Ekiplerin binadaki müdahalesi devam ediyor

Bahçelievler'de bir binada meydana gelen ve doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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