Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi! Ekiplerin binadaki müdahalesi devam ediyor

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Güvenlik güçlerince sokak kapatılırken, belediye ve AFAD ekipleri de bina içerisinde çalışma başlattı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sokak üzerinde bulunan bir ağaç da patlamadan dolayı bir aracın üstüne devrildi.

Patlamanın etkisiyle binadan kopan molozlar orada bulunan araçların üstüne düşerken, çevredeki bazı binaların camları da kırıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül de yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir binada meydana gelen ve doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

5 / 6



"Çok şiddetli bir patlama sesi duydum"





Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, canlı yayında yaptığı açıklamada, bir sokakta doğal gaz patlaması meydana geldiğini ve ona bağlı olarak da yangın çıktığını belirtti.

Bölgeye, itfaiye, sağlık ve zabıta ekiplerinin sevk edildiğini, itfaiyenin yangına müdahale ettiğini aktaran Bahadır, patlamanın gerçekleştiği binanın belediyenin ana binasına yakın olduğunu kaydetti.