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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 11:35

Baharı beklerken her yer buz kesti! Sıcaklık eksi 22 dereceye kadar düştü

Kars'ta Sibirya soğukları etkili oluyor. Bahar aylarının gelmesine sayılı günler kala, kentte sıcaklık eksi 22 dereceye kadar düştü.

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