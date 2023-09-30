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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 12:04

Bafa Gölü'nde korkutan manzara! Suyu yaklaşık 20 metre çekildi

Doğal güzellikleri, farklı canlı türleri ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla dikkati çeken Muğla-Aydın sınırındaki Bafa Gölü kuraklıktan etkilenirken gölün suyu yaklaşık 20 metre çekildi.

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