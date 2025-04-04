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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2025 Cuma 12:47 |

Babasının tavsiyesiyle kule vinç operatörü oldu! Mesleğini tutkuyla yapıyor

Babasının tavsiyesi üzerine kule vinç operatörü olan 23 yaşındaki Zehra Düzgün, erkeklerin hakim olduğu inşaat sektöründe her gün metrelerce yükseğe çıkarak mesleğini yapıyor.

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