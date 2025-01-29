Babasının hayalini gerçekleştirdi! Yolların kadın kaptanı oldu

Giresun'da yaşayan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Mercan Güven, şehirlerarası otobüslerde şoförlük yapıyor. Giresun'da Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyan Mercan Güven'i yolcu otobüsünün şoför koltuğunda görenler büyük ilgi gösteriyor. Hayatlarında ilk kez bir kadın otobüs şoförü ile yolculuk yapan yolcuların şaşkınlığı ise otobüs perondan ayrıldıktan sonra yerini huzur ve keyif dolu bir yolculuğa bırakıyor.





Mercan Güven, babasının hayali olan şehirlerarası otobüs kaptanlığı öncesinde bir süre servis şoförlüğü yaptı. Daha sonra E Sınıfı ehliyet almak için müracaatta bulunan Güven, yazılı ve uygulamalı sınavları başarıyla tamamladı. Güven, 4 yılı aşkın zamandır şehirlerarası yolcu otobüslerinin kaptan koltuğunda oturuyor.