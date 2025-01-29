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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 14:01 |

Babasının hayalini gerçekleştirdi! Yolların kadın kaptanı oldu

Şehirlerarası yolcu otobüslerinin şoför koltuğunda oturan ve her gün binlerce kilometre yol kat eden Türkiye'nin sayılı kadın otobüs şoförlerinden 45 yaşındaki Mercan Güven, babasının hayalini gerçekleştirirken kadınların her işte başarılı olabildiklerinin de örneği oldu.

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