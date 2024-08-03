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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ağustos 2024 Cumartesi 15:05

Babasından tornacılığı öğrenen Damla Usta, iki atölyenin başına geçti

Hatay'ın Payas ilçesinde, lise yıllarında gittiği babasının atölyesinde tornacılığı öğrenen 33 yaşındaki Damla Macit Çörtük, azmiyle hem işletmenin başına geçti hem de kendi firmasını kurdu.