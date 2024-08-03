Babasından tornacılığı öğrenen Damla Usta, iki atölyenin başına geçti

Çörtük, meslekte 15 yılı geride bıraktığını vurgulayarak, "Babamdan el aldım ve onun kurduğu düzeni yönetiyorum. Çok mutlu ve gururluyum. Böyle bir babaya sahip olduğum için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Mesleğimi severek yapmaya devam ediyorum." diye konuştu.