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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 15:25

Babasından öğrendi! 'Sepet örme' sanatını yarım asırdır sürdürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Recep Yaman, su kenarlarında yetişen hayıt, kargı ve söğütten ördüğü sepetlerle hem geçimini sağlıyor hem de unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmanın mücadelesini veriyor.

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