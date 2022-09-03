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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Eylül 2022 Cumartesi 17:03

Ayanis Kalesi'nde bulundu! Urartularda kraliyet ailesinin 'çöplük' olarak kullandı

Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü'ne hakim tepeye yaptırılan Ayanis Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında Urartularda kraliyet ailesinin 'çöplük' olarak kullandığı yeni bir alan ortaya çıkarıldı.

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