Avcılar'da kaçak göçmen operasyonu! Bazanın içinden çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın sorgusundan elde edilen bilgiler üzerine harekete geçti. Ekipler Ambarlı Mahallesi'nde 2, Denizköşkler ve Gümüşpala Mahallesi'nde ise kiralanan 2 daireye savcılıktan alınan izin doğrultusunda operasyon düzenledi. Evlerde Avrupa'ya illegal yollardan gitmek için kaçak olarak Türkiye'ye geldikleri belirlenen 23 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edilirken, Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri de daireleri mühürledi.

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Kişi başı 9 bin lira para cezası





Gözaltında bulunan M.A.ya 6458 sayılı Yabancılar ve Ulusararası Koruma Kanunu'nun 102/2 maddesindeki 'Geçerli seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgesi olmayan yabancı şahısların ülkeye girmesine, ülkeden çıkarılmasına, ülke içinde herhangi bir araç veya binek hayvan vasıtasıyla veya yaya olarak seyahat etmesine, barınmasına, konaklamasına imkân sağlayan kişiler ile mülkiyetindeki gayrimenkulü kiralayanlara', kanunlarda ayrıca suç olarak tanımlanmayan eylemler nedeniyle tespit edilen her bir yabancı için 9 bin 94 lira olmak üzere toplam 209 bin 162 lira para cezası uygulanacağı öğrenildi.