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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Mart 2024 Çarşamba 11:35

Avcılar'da kaçak göçmen operasyonu! Bazanın içinden çıktı

Avcılar'da, bir daireye 27 yatak koyup kaçak göçmenlere kiralayan M.A.'nın aynı ilçede farklı daireleri, aynı yöntemle kiraya verdiği ortaya çıktı.

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