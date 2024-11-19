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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 11:43

Atıyla büyüyen 14 yaşındaki Yiğit! Şampiyonluk için ter döküyor

Erzincan'da babasının 6 yıl önce aldığı atla büyüyen 14 yaşındaki Yiğit Hamza Albayrak, cirit arenasında şampiyonluk için ter döküyor.