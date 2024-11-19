Atıyla büyüyen 14 yaşındaki Yiğit! Şampiyonluk için ter döküyor

Rahmetli dedesinin ve babasının da ciritle ilgilendiğini dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:





"Bizim zamanımızda Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu kuruldu. Biz de bu federasyonun kulüpleri olarak ata sporumuzu gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz. Oğlum Yiğit Hamza 6 yaşından beri atla haşır neşir. Atlı cirit sporunda da gayet başarılı bir performans sergiliyor. Oğlumun yaşında cirit sporunda başka bir profesyonel sporcu yok. Kendisi 13 yaşında da aynı şekilde profesyoneldi. Hem kulübümün sporcusu hem de oğlum olduğu için kendisi ile gurur duyuyorum."