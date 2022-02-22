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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 13:54

Atık malzemeleri kullanarak üretiyor! Yurt dışında büyük ilgi görüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hobi olarak bıçakçılığa başlayan mobilya işçisi, atık malzemeleri kullanarak yaptığı bıçakları yurt içi ve dışında meraklılarıyla buluşturuyor.

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