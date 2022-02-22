Atık malzemeleri kullanarak üretiyor! Yurt dışında büyük ilgi görüyor

"Eskilerin deyimi ile 'Kervan yolda kurulur' düzeni ile mengenemi, örsümü hurdalıktan, çekiçlerimi ucuzluk pazarından temin ettim. Ocağımı, yine geri dönüşüm olan tüp gaz kazanından kendimiz yaptık. Akabinde makineleri, el aletlerini sırasıyla dizdik. Neye ihtiyacımız olduysa onu aldık. Bu şekilde de ilerleme kaydettik."

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Asıl projesinin "hurdayı hayata döndürmek" olduğunu vurgulayan Kurşun, şöyle konuştu:





"İnegöl'de toptan hurda işi yapan yerler var. Genellikle oraları tercih ediyorum. Oralara gidip bıçak malzemesine uygun olan ne varsa onlardan seçerek tedarik ediyorum. Kesiyorum, işliyorum, dövüyorum, ısıtıyorum ve bıçak haline getiriyorum. Geleneksel bıçak türleri üzerine çalışıyorum. Bir bıçağın yapımı 1 ile 3 gün arasında değişiyor. Sosyal medya üzerinden çok ulaşanlar oluyor. İsviçre, Fransa, Almanya, Belçika ve Romanya gibi ülkelere gönderdim, halen de gönderiyorum. Ağırlıklı olarak doğu kökenli modelleri tercih ediyorlar. Şef bıçaklarını, Şam çeliklerini ve dövme çelik dediğimiz geleneksel yöntemlerle kömür ateşinde veya tüp gaz ateşinde çekiç ve örs arasında ezdiğimiz çelikleri daha çok tercih ediyorlar."