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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 11:31

Atık malzemeleri heykele dönüştürdü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni Ayvaz Nart (37), öğrencileriyle topladıkları atık malzemeleri hayvan heykellerine dönüştürdü. Çevre kirliliğinden en çok etkilenen canlının hayvanlar olduğunu belirten Ayvaz Nart, 'Topluma vereceğimiz en büyük mesajlardan biri, atıkların aslında çöp olmadığıdır. Geri dönüştürüldüğü zaman daha değerli eşyalara dönüşebileceğidir. Biz eğitimciler olarak bu çöpleri, sanat eserine dönüştürebiliriz. Bunların aslında çöp olmadığı, dönüştürüldüğü zaman kıymetli bir sanat eserine dönüşebileceği mesajını vermeye çalışıyoruz' dedi.