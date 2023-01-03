Atık malzemelere hayat veriyorlar! Hem geri dönüşüme hem de aile bütçesine katkı

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İl Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan el sanatları ve süs eşyası yapımı kursuna katılan kadınlar, Tunceli Tasarım Merkezi'nde usta öğreticilerden bir süre teorik bilgi aldıktan sonra atölye çalışmalarıyla el becerisini geliştiriyor.

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Haftanın 5 günü kursa katılan 20 kadın, yünden hayvan figürleri, bezden bebekler, yoğurt kovasından sepet, boncuktan mini masa çiçeği, alüminyum folyo, gazete ve plastik pipetten biblolar hazırlıyor.

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Çalışmalarla geri dönüşüme de katkı sunan kadınlardan kimi evine süs eşyası yapıyor kimi de yaptığı ürünleri açılan sergilerde satarak kazanç elde ediyor.

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"HER TÜRLÜ MALZEMEYİ DEĞERLENDİRİYORLAR"

Tunceli Tasarım Merkezi Koordinatörü Hilal Yorgancı, her yaştan insanın merkezdeki atölyelerden rahatlıkla faydalanabileceğini söyledi. Yorgancı, "Burada özellikle kağıt ve plastik malzemeleri hediyelik eşyalara dönüştürüyoruz. Kursiyerlerimiz çalışmalarında palamuttan kozalağa ve Munzur Çayı'nın aşındırıp cilaladığı ağaç dallarına kadar akla gelebilecek her türlü malzemeyi değerlendiriyor" dedi.

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Usta öğretici Aynur Orhan ise Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 2 yıldır kurslar vererek geçimini sağladığını söyledi. Orhan, "Çalışma ortamımız çok güzel ve kadın arkadaşlarımızla oturup sohbet ediyoruz. Her ev hanımının iş yapması gerekmiyor sanatsal çalışmalarla da uğraşabilir. Biz bu ürünlerin hepsini emek vererek yapıyoruz ve atık malzemeleri süs eşyası olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kursiyer Aysel Korkmalı da evindeki işlerden artan zamanını el sanatları ve süs eşyası yapmaya ayırdığını anlattı. Korkmalı, "Çalışmalarımda çok güzel başarılar elde ediyorum ve evim için süs eşyası yapıyorum. Ürettiğimiz ürünleri bazen arkadaşlarımıza da satıp, harçlığımızı çıkarıyoruz." diye konuştu.

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