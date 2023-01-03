  • $18,7429
  • 19,8219
  • 1108.3
  • 5656.55

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2023 Salı 16:42

Atık malzemelere hayat veriyorlar! Hem geri dönüşüme hem de aile bütçesine katkı

Tunceli'de atık malzemelerden süs eşyası yapan kadınlar, hem geri dönüşüme hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.