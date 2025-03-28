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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 12:57 |

atık malzemelerden go-kart aracı yaptı! Vanlı gencin şaşırtan azmi

Van'ın Erciş ilçesinde oto sanayide çalışan genç, hurda malzemeden go-kart aracı tasarladı.

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