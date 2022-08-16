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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 10:15

Ata tohumlarına gözü gibi bakıyor! Yarım asırlık miras

Bayburt'un sebze ve meyvecilik bakımından en zengin köylerinden biri olan Aslandede köyünde yaşayan, yarım asırdır çiftçilik yapan 70 yaşındaki İsmail Öksüz, 10 dönümlük arazisinde ata tohumlarıyla birçok sebze ve meyvenin üretimini gerçekleştiriyor.

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