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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 12:09

Ata mirası mağara evi! 'Geçmişe yolculuk' için ziyarete açtı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, insanların geçmişte hangi koşullarda yaşadığını ziyaretçilerin tecrübe etmesini sağlayan kayadan oyma mağara ev, turizme katkı sunuyor.

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