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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Ekim 2024 Salı 13:15

Asırlık pekmez geleneği! Köylüler imece usulü çalışıyor

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı köylerde üzün hasadının sona ermesi ile pekmez yapımına başlandı. Bir araya gelip, imece usulü çalışan köylüler, geleneksel yöntemle hazırladıkları pekmezi daha sonra çevre illerde satışa sunuyor.

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