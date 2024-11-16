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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 10:33

Asırlardır aynı yöntemlerle üretiliyor! Kilosu 600 TL'yi buldu

Hatay'da babasından devraldığı sabun üretimini 25 yıldır devam ettiren Özcan Kaya, bölge halkının vazgeçilmezleri arasında olan ve cilde faydası saymakla bitmeyen zeytinyağlı defne sabunu için mesai yapıyor. Zeytinyağlı defne sabunun fiyatı; 300 TL ile 600 TL arasında değişiyor.