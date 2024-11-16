Asırlardır aynı yöntemlerle üretiliyor! Kilosu 600 TL'yi buldu

"Sabun için ilk aşama temiz zeytin yağı ve defne yağı olmalıdır"





Temiz ve kaliteli yağın sabun kalitesini değiştirdiğini ifade eden Özcan Kaya, sabun fiyatları hakkında bilgi vererek, "Sabun için ilk aşama temiz zeytin yağı ve defne yağı olmalıdır. Yağ çok iyiyse sabunun kıvamı güzel olur ama bazen kirli yağlar gelince sabunun kıvamı kötü oluyor. Kazanda 30 dakika kaynatıp kalıba döküyoruz. 1 saat sonra kuruduğunda kesip müşterilere teslim ediyoruz. Fiyatları ise; Tam zeytinyağlı olanlar 150 TL, yüzde 25 defne yağı 300 TL, yüzde 50 defne yağı ise 400 TL, tamamı defne yağı olan ise 600 TL arasındadır. Defne yağının kilosu 400 - 500 TL arasında değişiyor. Sabunun en iyisi tanesi 100 TL'dir. 25 yıldır sabun üretimi yaparak geçimimi sağlıyorum" ifadelerini kullandı.