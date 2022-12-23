Aşırı kira ücreti ödemekten sıkılınca bakın ne yaptı? Sosyal medyayı salladı

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Kafeteryada çalışan ve 3 çocuğu bulunan Michelle, milyonlara yeni bir umut oldu ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

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İşte internette milyonlarca kez tıklanan o harika evin yapım aşamaları...

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Kafeteryada çalışan ve 3 çocuğu bulunan Michelle, kısa süre öncesine kadar 1500 dolar kira ödüyordu.

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Bir yandan çocuklarının giderlerini karşılaması, bir yandan da kirayı çıkarması gereken Michelle, çocukları çalışmaya başladıktan sonra radikal bir karar aldı. Küçük birikimi ile bir ev sahibi olmak istiyordu.

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Çocuklarının evden ayrılmasıyla tek yaşamaya başlayan Michelle, Tinhy House isimli bir gruba dahil oldu. Bu grup kendi evlerini inşa eden, aralarına katılan yeni kişilere de evlerini inşa etme konusunda yardımcı olan kişilerden oluşuyordu.

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Katıldığı grup sayesinde bir daha kira ödemek zorunda kalmayacak olan Michelle, aldığı kararın mutluluğu ile evini inşa etmeye başladı.

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Michelle, yaptığı değişiklikle aylık gideri 70 dolara mal olan bir evde yaşamaya başladı. Bu ücrete elektrik, su ve internet harcamaları da dahil.

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'Kendi ellerinizle bir şeyler inşa etmek harika bir duygu. Sadece inşa etmedim. Tasarımı da bana ait' diyen Michelle, aldığı kararla gurur duyuyor.

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Michelle'nin yaşadığı alan minyatür bir evi andırıyor. Mutfağı, banyosu, yatak odası ve oturma odası bulunan evin üst katında da hobi odası bulunuyor.

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Evin üst katına da mutfağın arkasındaki merdivenleri kullanarak ulaşılıyor. Merdivenler aynı zamanda raf olarak da kullanılabiliyor.

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Sanırız bu evin en güzel yanlarından biri ise canınız sıkıldığı zaman yolculuğa çıktığınızda evinizi de yanınızda götürebiliyor oluşunuz.

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ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan mimar Macy Miller bir ev sahibi olmak istedi ama ev kredisi çekmek ve yıllarca bunu ödemek istemeyen mimar ihtiyaç duyduğu malzemelerle kendi evini inşa etmeye karar verdi.

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Daha zahmetli olsa da kendi evini yapma kararından vazgeçmeyen Miller, bir proje hazırlayarak işe koyuldu.

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18 metre karelik bir yaşam alanı kuran Miller, ufak evinde ihtiyaçlarını minimum eşya ve alanla karşılamayı hedefledi.

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Miller, sürdürülebilir malzemelerle bir römorkun üzerine inşa ettiği evin dış cephesinde geri dönüşüme girmiş nakliye paletleri kullandı.

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Miller bu ufak ev için şimdilerde park edecek bir arsa satın almanın peşinde.

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Mimar Miller kurduğu blog'da yaptığı evin etaplarının fotoğraflarını paylaştı.

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İşte dünyanın dört bir yanından ilginç ev fikirleri...

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