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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 10:28

Aşırı kira ücreti ödemekten sıkılınca bakın ne yaptı? Sosyal medyayı salladı

Kira vermekten bıkan bir kadın herkesi şoke edecek bir fikir üretti. Yaptığı evi görenler gözlerine inanamadı.

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