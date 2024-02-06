Artvin-Ardahan kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağış dolayısıyla Artvin-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde kar 80 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

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Artvin-Şavşat kara yolunda meydana gelen ufak çaplı heyelanlar yüzünden ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.





Şavşat ilçesinde yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesi için de enerji nakil hatlarında onarım çalışmaları devam ediyor.