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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Şubat 2024 Salı 16:05

Artvin-Ardahan kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin'de etkili olan kar sebebiyle Artvin-Ardahan kara yolu ulaşıma kapandı.

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