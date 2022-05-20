Arşivden çıkan tarihi Türkiye fotoğrafları! İlk kez göreceksiniz

Boğaz Köprüsü yapım aşamasında (1980)
Galata Kulesi'nden Bakış (1890)
Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle düşmanın ana kuvvetlerini yok eden Türk ordusu, 9 Eylül 1922'de İzmir'in işgaline son verdi. Türk askerleri kordon boyunda (9 Eylül 1922)
Hasan Oğlan Köy Enstitüsü, Yuvası (Ankara)
Ankara Atatürk Bulvarı- Kızılay
Dalaman Çiftliğinde Bir Köy Evi - Antalya
Konak Saat Kulesi - İzmir
Kale İçi Yat Limanı - Antalya
Ulus Meydanı, Sümerbank, Türkiye İş Bankası, (1950'li yılların başı)
Eski İstanbul, Galata Köprüsü üzerinden Yeni Cami
Ankara Atatürk Bulvarı -1950'li yıllar