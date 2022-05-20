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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 12:10

Arşivden çıkan tarihi Türkiye fotoğrafları! İlk kez göreceksiniz

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün arşivlerinden çıkan eski Türkiye fotoğrafları. İşte sizi tarihi bir yolculuğa çıkaracak o kareler...

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