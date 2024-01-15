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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 13:57

Ardahan Göle'de termometreler -29.8 dereceyi gösterdi! Hayatı durma noktasına getirdi

Hava sıcaklığının sıfırın altında 29,8 dereceyi gördüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde hayat durma noktasına geldi. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

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