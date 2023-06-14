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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 12:48

Aras Nehri çevresinde kameralara yakalandı! İşte o anlar

Iğdır'da Aras Nehri çevresindeki memeli türleri, foto ve gece görüşlü video kapanlarla tespit edilip kayıt altına alınıyor.

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