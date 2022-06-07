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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Haziran 2022 Salı 13:32

Arama kurtarma ekipleri 'can dostlar' için eğitim alıyor

İzmir'de olası afetlerde enkazda kalan hayvanların kurtarılmasına yönelik, farklı illerden gelen arama ve kurtarma ekiplerine AFAD koordinasyonunda eğitim verilmeye başlandı.

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