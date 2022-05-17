  • $15,6433
  • 16,3914
  • 919.597
  • 2390.79

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 09:22

Antikacıdan aldığı tablodaki detayı fark edince... 5 milyon Euro'ya satışa çıkardı

Elazığ'da yaşayan İbrahim Solmaz, antikacı arkadaşından satın aldığı tablonun Salvador Dali'ye ait olduğunu iddia etti. Solmaz, tabloyu 5 milyon Euro'ya satışa çıkardı

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.